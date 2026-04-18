Раскрыта причина частых ночных кошмаров

Сны могут не просто отражать переживания, но и участвовать в переработке эмоций. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие связь между содержанием снов и настроением после пробуждения.

Как пишет Лента.ру, оказалось, что пугающие сны чаще связаны с более выраженными негативными эмоциями утром. При этом люди, которые лучше умеют справляться с эмоциями в повседневной жизни, видят такие сны чаще. По мнению ученых, это говорит о том, что мозг во сне активно «прорабатывает» страх и стресс, а не просто подавляет их.

В то же время сны, в которых сочетались разные эмоции — например, страх и радость — чаще сопровождались отсутствием негативного настроения после пробуждения.

