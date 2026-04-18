Чай, кофе и шоколад против старения: где правда, а где миф

Идея о том, что несколько продуктов могут снизить риск рака и «отключить» определенные процессы в организме, звучит привлекательно, но тут важно не упрощать. Речь идет о системах ИФР и mTOR — они действительно участвуют в росте клеток и обмене веществ. Эти механизмы активируются при поступлении питательных веществ и играют нормальную роль в восстановлении тканей.

Иногда их связывают и с развитием опухолей, но это не значит, что их нужно «выключать». Организм — сложная система, где такие процессы работают в балансе. Подавление этих механизмов без контроля ведет к потере мышечной массы (саркопении), хрупкости костей и снижению когнитивных функций. Баланс важнее блокировки, отмечает автор канала «Природа лечит».

Что касается продуктов вроде чая, кофе, шоколада, ягод или экстрактов, в них действительно есть полифенолы и другие вещества, которые участвуют в обменных процессах. Но утверждать, что они способны кардинально «блокировать» ИФР или mTOR и тем самым защищать от рака, — слишком сильное упрощение.

Отдельно стоит осторожно относиться к идеям вроде «входа в кетоз без голодания» с помощью напитков с маслом. Такие практики могут подходить не всем и требуют понимания состояния здоровья.

Как ранее писал «ГлагоL», колбасы, сосиски и бекон содержат опасные канцерогены. Эти вредные соединения провоцируют развитие рака.

В итоге главный вывод простой: ни один продукт сам по себе не является защитой от онкологии или старения. Куда важнее общий образ жизни, разнообразное питание и медицинский контроль, если есть вопросы к здоровью.