Диетолог предупредила о неочевидной опасности популярного напитка

Кофе прочно вошёл в повседневную жизнь россиян – его пьют дома, на работе, покупают в кафе и берут с собой в стаканчиках на прогулку.

Однако у этого популярного напитка есть не только плюсы, но и существенные минусы, о которых стоит знать.

Об этом в интервью «Радио 1» заявила врач-диетолог Наталья Павлюк. По её словам, кофе действительно обладает целым рядом полезных свойств.

«Это профилактика сердечно сосудистых заболеваний, сахарного диабета и болезней печени, некоторых онкологических заболеваний», – отметила она.

Вместе с тем специалист обратила внимание на негативные последствия употребления кофе.

«У некоторых он вызывает повышение давления, провоцирует зависимость и тревожность. Кофе, как как чай, может ухудшать усвоение кальция, железа, цинка. У некоторых вызывает повышение холестерина и артериального давления», – объяснила Павлюк.

Она также напомнила о важности учитывать индивидуальные особенности организма.

«У человека может быть врождённая непереносимость кофеина или худший метаболизм кофеина. Но так далеко не у каждого, нужно наблюдать за своим организмом», резюмировала диетолог.

Как ранее сообщала «Свободна Пресса», врач-нутрициолог Елена Желянина предупредила о потенциальной опасности растворимого кофе из-за канцерогена.