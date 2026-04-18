Можно ли есть тыкву при сахарном диабете

Тыква в адекватных количествах и правильном приготовлении не вызывает опасных колебаний сахара в крови. Однако при конечной стадии развития болезни лучше избегать больших порций тыквы в вареном виде. Об этом рассказала «Газете.Ru» врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), Наталия Тананакина.

Тыква богата витаминами, минералами, клетчаткой и антиоксидантами – веществами, которые защищают клетки от повреждения активными формами кислорода (свободными радикалами). Врач объяснила, что тыква, при грамотном использовании, становится ценным компонентом лечебного питания.

По словам эксперта, сырая тыква обладает самым низким гликемическим индексом (ГИ). Этот показатель отражает, насколько быстро и сильно углеводы из продукта повышают уровень сахара в крови по сравнению с чистой глюкозой. Большие скачки глюкозы нежелательны при сахарном диабете.

«ГИ сырой тыквы составляет 25-30. Это означает, что продукт безопасен и усваивается медленно. Запеченная тыква с ГИ 50-55 допустима в контролируемых количествах. При варке и изготовлении пюре из тыквы ГИ повышается до 65-75 – такие блюда способны заметно повысить сахар при избыточном потреблении», – уточнила эндокринолог в беседе с «Газетой.Ru».

Врач уточнила, что обращать пристальное внимание на размер порции необходимо при декомпенсации диабета. На этой стадии развития заболевания корректировать уровень сахара в крови не удается искусственно вводимым инсулином.