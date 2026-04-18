Психосоматолог объяснила, как стресс разрушает организм изнутри

Реакция организма на внутреннее напряжение выходит далеко за рамки эмоционального дискомфорта, поражая физическое тело. Хронический стресс провоцирует заболевания желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы, рассказала NEWS.ru психосоматолог Елена Вершинина.

Стресс запускает физиологическую реакцию «бей или беги», которая затрагивает каждый орган. Длительное напряжение приводит к синдрому раздражённого кишечника, гастритам и болезненным спазмам желудка. Сердечно-сосудистая система также страдает: возникают скачки давления, постоянные головные боли и повышенная утомляемость.

Чем дольше человек подавляет негативные эмоции, тем острее дают о себе знать телесные недуги. Стресс также активно влияет на опорно-двигательный аппарат и иммунную систему, заставляя организм перераспределять ресурсы в пользу самых важных систем.

Чтобы восстановиться, специалист советует соблюдать баланс между трудом и отдыхом, не игнорировать усталость, а также практиковать медитацию, йогу, спорт или прогулки на природе.