Диетолог объяснил, употребление каких напитков может привести к инсульту

Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова заявила, что частое употребление сладких напитков может привести к инсульту.

«Регулярное употребление сладких напитков ассоциируется с избыточной массой тела, развитием метаболических нарушений, сахарного диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний, и риска развития их осложнений, в частности инсульта», – сказала она РИА Новости.

Диетолог назвала и точную долю добавленных сахаров в рационе. Их должно быть не более 10 процентов от общей калорийности пищи за сутки.

