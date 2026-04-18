Перечислены продукты, которые нельзя есть натощак

Некоторые продукты при употреблении натощак вызывают изжогу, тяжесть в желудке или резкие колебания уровня сахара в крови.

Как предупредила в беседе с RT врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова, прежде всего натощак не рекомендуется употреблять жирную и жареную пищу, например фастфуд, колбасу или выпечку с большим количеством жира.

«Подобные продукты способствуют расслаблению нижнего пищеводного сфинктера — клапана между желудком и пищеводом, что приводит к замедлению опорожнения желудка. Это, в свою очередь, повышает риск заброса кислоты в пищевод и появления изжоги, особенно если есть быстро и большими порциями», — добавила она.

Кроме того, на пустой желудок не следует есть острые блюда, поскольку такая пища также может привести к изжоге.

«У здорового человека это чаще ограничивается кратковременным дискомфортом, однако у пациента, например, с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью данный симптом может проявляться максимально интенсивно. Также натощак не рекомендуется есть продукты с высоким содержанием простых углеводов, допустим, выпечку из белой муки, конфеты или сладкие хлопья, поскольку это вызывает резкий подъём уровня сахара в крови», — подчеркнула специалист.

Отмечается, что регулярное употребление подобной пищи на голодный желудок повышает риск развития метаболических нарушений, включая преддиабет и диабет.

«Кроме того, такие продукты не дают длительного чувства насыщения, в результате чего через 1—2 часа человек снова становится голодным. Важно отметить, что у здоровых людей эпизодическое (1—2 раза в месяц) употребление данных категорий продуктов натощак не приводит к каким-либо серьёзным последствиям для организма. Однако у пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, со склонностью к изжоге, с избыточным весом, преддиабетом или диабетом это может провоцировать обострение симптомов и увеличивать риск развития различных осложнений», — рассказала эндокринолог.

По её словам, для поддержания здоровья необходимо сбалансированно питаться, поскольку это поддерживает стабильный уровень сахара в крови, способствует нормальной работе желудочно-кишечного тракта и помогает надолго утолить чувство голода.

Ранее россиянам перечислили продукты, которые влияют на иммунитет и уровень энергии.