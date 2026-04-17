Людей с бессонницей призвали отказаться от нескольких фруктов

Кардиолог Аурелио Рохас предупредил, что при бессоннице необходимо отказаться от употребления на ночь нескольких фруктов и ягод, поскольку они ухудшают качество сна. Об этом пишет издание CuidatePlus.

Рохас заявил, что в составе бананов, винограда, манго и ананасов содержится большое количество сахара, который усиливает инсулиновую реакцию и нарушает сон.

«Потенциально это может вызвать чувство усталости и недостаток энергии после пробуждения», — объяснил доктор.

Он призвал людей с бессонницей употреблять эти фрукты и ягоды исключительно днем.

При этом клюква, киви и яблоки, напротив, улучшают сон, добавил врач. Что касается последних, их необходимо хорошо вымыть и употреблять без кожуры.

«Яблоки содержат растворимую клетчатку, которая замедляет пищеварение и дает чувство сытости, поэтому вы лучше выспитесь и проснетесь на следующий день гораздо менее голодными», — отметил Рохас.

