Названа неожиданная причина растущего живота

Тренер-нутрициолог Юрий Брабечан назвал неожиданную причину увеличения объёма живота.

В интервью NEWS.ru он заявил, что речь идёт об избыточном употреблении соков и морсов. По его словам, такие напитки не дают чувства насыщения, хотя содержат немало калорий.

«Так, один стакан сока, морса или айс-ти содержит 80-150 и более килокалорий, при этом насыщения от него нет, – пояснил Брабечан. – Два-три таких стакана за день незаметно добавляют 200-400 килокалорий».

Если регулярно употреблять большие объёмы жидкости вместе с едой или между приёмами пищи, добавил тренер, желудок привыкает к растяжению.

Сладкие напитки также провоцируют скачки уровня сахара в крови: после быстрого подъёма следует столь же стремительное снижение, из-за чего уже через полчаса может снова появиться чувство голода. Брабечан при этом посоветовал следить за калорийностью напитков в рационе.