Чем опасен полный отказ от животной пищи: о чем часто забывают

О растительном рационе сейчас говорят из каждого утюга: это модно, экологично и вроде как дико полезно. Овощи и крупы — это база, спору нет. Но есть одна ловушка, в которую многие залетают на энтузиазме: когда нут и шпинат становятся вообще единственным источником жизни.

© ГлагоL

Наше тело — штука хитрая, оно веками затачивалось под разные источники энергии. Если резко выкинуть все животное, система не „ляжет“ на следующий день, но начнет потихоньку сыпаться, отмечает нутрициолог Дарья Савельева в своем блоге Nice&Easy. И вот почему это происходит на самом деле:

Во-первых, белковый голод. Растительный белок — это не копия мясного. В нем часто не хватает того же лизина или лейцина. Можно объедаться чечевицей до отвала, но клетки все равно будут „голодать“. Через пару лет такой диеты мышцы просто скажут „пока“, а кожа перестанет радовать упругостью.

Во-вторых, вечная усталость. B12 в траве нет, а железо из шпината усваивается в разы хуже, чем из обычного стейка. Отсюда классика: бледный вид, туман в голове и желание прилечь уже после обеда.

Еще один подвох — антинутриенты. В растениях полно фитиновой кислоты, которая работает как замок. Она просто блокирует цинк и кальций. Вроде ешь полезное, а организм это „не видит“. Итог? Волосы в раковине, ногти ломаются, а любой сквозняк оборачивается простудой.

И про мозги. Им жизненно нужны Омега-3 (те самые EPA и DHA из рыбы). Растительная омега из льна — это круто, но наше тело перерабатывает ее в нужную форму очень неохотно. Если чувствуете, что начали тупить на ровном месте или накрывает депрессия — возможно, мозгу просто не хватает правильного жира.

Дефициты — штука коварная, они копятся годами. Первые звоночки обычно тихие: постоянно хочется спать, кожа капризничает, сбивается цикл.