Онколог рассказал про утренний ритуал для хорошего настроения

Онколог Владимир Ивашков раскрыл утренний ритуал, который помогает улучшить сон и настроение. Свой совет он опубликовал в Telegram-канале.

© Lenta.ru

По словам врача, чтобы настроение было хорошим, важно после пробуждения стоять по пять-десять минут у окна или на балконе, а не брать в руки телефон.

«Наши внутренние часы управляются гормоном мелатонином. Утренний свет — это главный сигнал, который говорит мозгу: "День начался, пора быть бодрым"», — объяснил Ивашков.

Доктор утверждает, что уже через два-три дня регулярной практики человек станет легче засыпать вечером и просыпаться утром. В доказательство своих слов он привел исследование, показавшее, что воздействие естественного света в первые 30-60 минут после пробуждения помогает снизить уровень гормона стресса кортизола и на 15-20 процентов улучшит качество ночного отдыха.

Ивашков подчеркнул, что особенно важно обзавестись этой привычкой людям старше 50 лет, так как у них выработка мелатонина естественным образом снижается. По его словам, утренний свет частично компенсирует этот дефицит и тем самым помогает улучшить качество сна.