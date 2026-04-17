Геронтолог развеял один из мифов о профилактике старения

Попытки продлить молодость с помощью лекарств не дают результата.

Об этом в интервью изданию «Ридус» заявил врач-геронтолог Юрий Конев.

Так он прокомментировал недавнее заявление директора Института биологии старения и медицины здорового долголетия РНЦХ Алексея Москалёва о возможности выявлять риски преждевременного старения уже после достижения совершеннолетия. По словам Конева, начинать профилактику в 18 лет бессмысленно.

«Фармакологическая профилактика не влияет на старение, – подчеркнул он. – Ни одно лекарство ещё не продлило молодость. Несмотря на расшифровку генома человека в начале XXI века, гена старения обнаружить не удалось, а фармацевтические разработки в этой сфере пока не принесли результатов».

Единственный же подтверждённый способ предотвратить раннее старение, добавил медик, это придерживаться здорового образа жизни.

Как сообщала «Свободная Пресса», согласно последним исследованиям, продолжительность жизни человека может зависеть от генетики значительно сильнее, чем считалось ранее.