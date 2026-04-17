Помогает ли прищепка на брови справиться с мигренью

В соцсетях набирает популярность необычный способ борьбы с мигренью — зажимать бровь прищепкой. Однако научных доказательств эффективности у этого метода нет, предупреждают врачи. Об этом сообщает портал Metropoles.

Как пояснила невролог Лусиана Барбоза из больницы Сирио-Либанес в Бразилиа, такой подход не имеет под собой научной базы.

«Нет никаких доказательств, что прищепка на брови может облегчить мигрень — этот метод никогда не изучался», — отметила она.

Тем не менее некоторые люди действительно могут почувствовать облегчение. По словам специалиста, это связано не с самой прищепкой, а с давлением на определенные точки на лице. В области надбровных дуг проходят ветви черепных нервов, и их стимуляция иногда способна временно снизить болевые ощущения.

Однако такой эффект, если и возникает, кратковременный и не устраняет причину боли.

«Мигрень редко проходит только от давления на такие точки», — подчеркнула Барбоза.

Главная опасность тренда — не в самой прищепке, а в том, что люди могут откладывать эффективное лечение. При мигрени важно как можно раньше принять назначенные препараты: со временем в организме усиливаются воспалительные процессы, и купировать приступ становится сложнее.

По словам врача, сам по себе метод не несет серьезного вреда, но и пользы почти не приносит. Оптимальная стратегия — распознавать первые признаки приступа и действовать по рекомендации специалиста.