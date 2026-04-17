Почему весенняя аллергия может незаметно лишить вас слуха

Хронический аллергический процесс может постепенно и необратимо снижать слух, рассказал «Газете.Ru» аудиолог, основатель центров слухопротезирования «СлышуВижу» Никита Дикопольцев.

В профессиональной среде эта проблема известна как «иммуноопосредованная тугоухость» и «сенсоневральная тугоухость аллергической этиологии». Связь между поллинозом и слуховыми нарушениями — это не просто совпадение, а закономерный патофизиологический процесс. Основная причина кроется в анатомической близости структур носа и уха.

«Евстахиева труба — это канал, соединяющий носоглотку с барабанной полостью. Во время сезонной аллергии слизистая носа отекает, и этот отек распространяется на устье слуховой трубы. Вентиляция среднего уха нарушается, жидкость перестает эвакуироваться, создавая идеальную среду для развития экссудативного отита. В итоге в полости среднего уха скапливается жидкость, которая снижает подвижность слуховых косточек. Человек привыкает к легкой «вакуумной» глухоте, списывая это на общую усталость или заложенность носа», — объяснил эксперт.

Если эту проблему игнорировать, острый процесс переходит в хронический. Жидкость с течением времени становится вязкой, как клей. Длительное нарушение вентиляции среднего уха ведет к втяжению барабанной перепонки, поражению цепи слуховых косточек и, как следствие, к кондуктивной (звукопроводящей) тугоухости, которая без хирургического вмешательства не восстанавливается.