Правда ли, что выбитый зуб можно вставить обратно

Выбитый зуб можно вставить назад в кабинете стоматолога в течение часа после травмы, рассказала стоматолог-терапевт, эндодонтист клиники «Атрибьют» Ирина Скибина. Способ спасти улыбку она подсказала в беседе с «Лентой.ру».

Скибина отметила, что весной начинается сезон прогулок на самокате, которые нередко оборачиваются серьезными травмами. Одна из них — выбитые или сколотые зубы, когда удар из-за падения приходится на область головы и челюсти. При получении подобной травмы стоматолог призвала первым делом убедиться, что после падения не пострадали другие органы — не наблюдается кровотечение, сотрясение головного мозга или перелома челюсти.

Если опасных состояний нет, необходимо заняться выбитым зубом и действовать быстро.

«В первую очередь, аккуратно прополощите рот чистой водой, чтобы смыть кровь и частички уличной грязи. Затем нужно найти сам выбитый зуб, и здесь начинается самая ювелирная работа. Поднимать его нужно исключительно за коронку — ту самую белую часть, которая обычно видна при улыбке. Ни в коем случае не касайтесь корня, чтобы не повредить живые клетки периодонта», — посоветовала врач.

Затем, по словам Скибиной, нужно ополоснуть испачканный зуб физиологическим раствором в течение трех-пяти секунд или в крайнем случае собственной слюной. Тереть поверхность корня и пытаться очистить его механически нельзя. Очищенный зуб надо поместить в небольшую емкость с холодным молоком или физраствором, транспортировать его в салфетке, кармане или платке до кабинета стоматолога категорически запрещено. Также врач призвала не пытаться вставить зуб самостоятельно, а также использовать антисептик или спирт для транспортировки или обработки зуба.

