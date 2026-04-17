Врач перечислила четыре главные угрозы апреля

Апрельская смена сезонов становится серьёзным испытанием для организма россиян, провоцируя бессонницу, дефицит витаминов и аллергию. О том, как побороть весенние недуги, в беседе с Life.ru рассказала врач-терапевт Кристина Радина.

По словам специалиста, к концу зимы организм подходит с истощёнными ресурсами, а апрельская перестройка на тёплый режим только усугубляет ситуацию. Эксперт выделила четыре основных фактора недомогания:

Авитаминоз. Из-за недостатка свежих овощей и фруктов организм испытывает дефицит витамина C, а из-за отсутствия солнца — дефицит витамина D. Высокие умственные нагрузки усугубляют нехватку витаминов группы B, что ослабляет иммунитет. Сбой биоритмов. Увеличение светового дня меняет выработку мелатонина, что вызывает временные нарушения сна, усталость и тревожность. Метеочувствительность. Перепады температуры и давления воспринимаются организмом как стресс. Сезонная аллергия. В апреле активизируются поллиноз, пылевые клещи и плесневые грибы, что усиливает воспаление.

Чтобы легче пережить межсезонье, Радина советует спать не менее 7–8 часов, больше гулять, добавить в рацион овощи и фрукты, проверить уровень витаминов, вовремя лечить аллергию и не спешить отказываться от тёплой одежды.