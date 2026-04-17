Кладезь витаминов: может ли рыба повысить когнитивные способности

Школьникам в период подготовки к экзаменам посоветовали включать в рацион рыбу, чтобы «прокачать» мозги. Утверждается, что содержащиеся в ней микро- и макроэлементы способны улучшить память, скорость мышления и устойчивость к стрессу, передает РИА Новости. Как это работает и нужно ли отдавать предпочтение отдельным видам рыбы во время подготовки к экзаменам, «Вечерняя Москва» узнала у диетолога Елены Соломатиной.

© Вечерняя Москва

Она подчеркнула: правильное питание должно присутствовать в жизни и школьников, и взрослых регулярно, а не только перед определенными событиями в жизни. Рыба очень полезна для человека благодаря содержанию в ней:

фосфора — для мозговой активности, благотворного влияния на память и когнитивные способности;

витаминов группы B — для нормальной работы нервной системы;

магния — его недостаток может привести к повышенной раздражительности и трудностям с концентрацией;

йода — для производства энергии;

селена — для формирования гормонов щитовидной железы;

цинка — для щитовидной железы и иммунной системы;

витамина D — для работы нервной системы и мозга;

витамина A — для обновления слизистых и иммунной системы.

Таким образом, рыба содержит целый комплекс витаминов, который нужен для поддержания работоспособности организма и его эффективной работы, — отметила диетолог.

Помимо вышеперечисленных микроэлементов, в рыбе содержится кальций, необходимый для нормального прохождения нервных импульсов, работы сердца и кровоснабжения мозга. А в группе витаминов B выделяется витамин B12 — он помогает работе нервной системы и кроветворению. Скрытая анемия приводит к состоянию неработоспособности и гипоксии, при которой мозг перестает полноценно работать без кислорода.

В рыбе есть полноценный белок, который легко усваивается, в отличие от белка из мяса. Дело в том, что организму нужно потратить много энергии, чтобы переварить и расщепить мясо, после чего создать из него собственный белок. Белок из рыбы усваивается намного легче, — обратила внимание собеседница «ВМ».

Кроме того, если белок из мяса расщепляется не до конца, то в организме начинается интоксикация, при ней сохранять работоспособность становится проблематично.

Когда говорят о поддержании когнитивных способностей, в первую очередь упоминают омега-3 жирные кислоты, которые также содержатся в рыбе. Они понижают воспаления и защищают нервные волокна, — рассказала эксперт.

Отдельно она выделила микро- и макроэлементы, которые положительно влияют на состояние иммунной системы. Кажется, что оно не взаимосвязано с когнитивными способностями. Но если иммунитет снижается, то возрастает риск простуды и ОРВИ — эти заболевания негативно отразятся на работоспособности и концентрации внимания.

Рыба — это очень благоприятный продукт для полноценного питания, в том числе для полноценной работы мозга. Если рекомендовать отдельные виды рыбы, которые стоит добавить в свой рацион, то особенно полезна морская рыба — в ней есть йод и омега-3 жирные кислоты, которых практически нет в речной рыбе, — посоветовала Соломатина.

Главное правило — разнообразие рациона. Нельзя выбрать условно «лучший продукт» и питаться только им. Организму необходимо разнообразие микро- и макроэлементов, которые представлены в разных продуктах. В качестве аналогии диетолог привела буквы алфавита.

Есть буквы, которыми мы пользуемся чаще, а есть те, которые появляются намного реже. Но если эти «редкие» буквы убрать, то без них смысл нашей речи изменится. Поэтому нужно поставлять в организм «всю азбуку», и он сам возьмет то, что ему нужно, — привела пример диетолог.

