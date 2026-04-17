Хватит жарить яд: как приготовить идеальный шашлык без риска онкологии

Эксперт Рыбакова объяснила, как приготовить безопасный для здоровья шашлык и снизить количество канцерогенов в нем. Есть несколько простых правил.

В преддверии майских праздников учёный кафедры товароведения Института торговли и сферы услуг СФУ Галина Рыбакова поделилась советами, как сделать шашлык не только аппетитным, но и менее вредным. Во время жарки мяса на огне возникает свыше 800 продуктов горения, и часть из них относится к канцерогенным веществам – например, бензапирен первого класса опасности, который может провоцировать развитие онкологических заболеваний.

Чтобы уменьшить возможный вред, специалист рекомендует жарить мясо только над жаром уже прогоревших углей – когда открытого огня и сильного дыма уже нет, а сами угли покрылись белым налётом. Дополнительной защитой может стать фольга: она снижает контакт мяса с дымом и не позволяет жиру капать на угли.

Ещё один важный момент – не пересушивать и не пережаривать мясо, потому что в слишком тёмной корочке появляются гетероциклические амины. Для жирного мяса лучше подойдут вертикальные мангалы или всё та же фольга.

Отдельное внимание стоит уделить дровам: хвойные породы для шашлыка не годятся, поскольку при сгорании выделяют дополнительные полициклические углеводороды. Более безопасным вариантом может быть электрошашлычница, пишет sibnovosti.ru.

– Шашлык не является повседневным продуктом, поэтому его нечастое употребление вполне допустимо, – отметила Рыбакова.

А чтобы ещё больше снизить риски, подавайте к мясу продукты с антиоксидантами: свежие овощи, зелень, фрукты или хороший чай из термоса.