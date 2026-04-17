Нутрициолог предупредил о серьезной опасности растворимого кофе

Растворимый кофе может представлять опасность для здоровья из-за канцерогена в его составе, который ухудшает метаболизм и негативно влияет на фертильность женщин. Об этом NEWS.ru рассказала нутрициолог Елена Желянина.

Она подчеркнула, что даже одна чашка этого напитка способна создать нагрузку на организм, в том числе на печень, сердце и гормональный фон. По ее словам, в ходе обжарки кофейных зерен образуется акриламид — вещество, классифицируемое как «вероятный канцероген», которое появляется при высоких температурах из сахаров и аминокислоты аспарагина.

«Наибольшие концентрации — в растворимом кофе, меньше — в молотом. Акриламид может влиять на женскую фертильность, снижать овариальный резерв и нарушать синтез эстрогенов. Длительное накопление этого вещества повышает риск гормонозависимых опухолей. Также оно ухудшает метаболизм и микроциркуляцию», — сказала Желянина.

Эксперт подчеркнула, что это оказывает влияние на кожу, волосы и ногти. В связи с этим она порекомендовала пить молотый или зерновой кофе вместо растворимого.

Кофе стали массово готовить в ХХ веке, и с каждым годом он становится все популярнее. А вместе с тем не утихает дискуссия по поводу его пользы и вреда. Какие виды и сорта кофе существуют, кому напиток рекомендуется, а кому он противопоказан и сколько чашек кофе в день можно пить без последствий для организма — в материале «Газеты.Ru».