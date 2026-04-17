Врач перечислила самые несуразные мифы о здоровье из интернета

Врач общей практики Линетт Эварт предупредила, что недостоверная медицинская информация из интернета может привести к тяжелым последствиям. Самые несуразные мифы о здоровье она перечислила изданию Daily Mirror.

По словам специалиста, в сети активно распространяются советы, не имеющие научных доказательств. Среди них она выделила утверждения о «чудо-продуктах», способных вылечить серьезные заболевания, а также идеи о том, что отдельные добавки могут заменить полноценное лечение. Эварт подчеркнула, что подобные заявления вводят людей в заблуждение и могут навредить.

Также врач высказала критику в адрес популярных добавок и универсальных средств.

«Если бы что-то действительно работало лучше медицины последние 70 лет, об этом уже узнали бы все», — отметила она.

По словам специалиста, многие продукты, включая коллаген или витамин D, часто переоцениваются, а их неправильное применение может быть опасно. Также она добавила, что магний не помогает от бессонницы, сахар не вызывает рак, а гормоны не нужно пить всем женщинам после наступления менопаузы.

Помимо этого, Эварт призвала не верить в простые решения сложных проблем и сосредоточиться на базовых принципах здорового образа жизни. Речь идет о сбалансированном питании, физической активности и полноценном сне, которые остаются основой хорошего самочувствия.

Ранее химик и фармаколог Кира Заславская опровергла популярный миф об облысении. По ее словам, между андрогенетической алопецией и уровнем тестостерона нет прямой связи.