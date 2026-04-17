Диетолог назвал самые опасные молочные продукты

Их чрезмерное употребление грозит нарушением обмена веществ, развитием диабета и кариесом. Диетолог, заместитель директора НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов в беседе с NEWS.RU предупредил о серьёзной опасности, которую таят в себе популярные молочные десерты.

По словам Кабанова, в первую очередь под удар попадают сладкие йогурты, творожные десерты и молочные коктейли. Главная проблема этих продуктов — рекордное содержание сахара, а также наличие искусственных ароматизаторов и консервантов.

«В последние годы вокруг молочных продуктов не утихают споры. Одни считают их основой здорового питания, другие обвиняют во всех бедах. Регулярное употребление таких продуктов может привести к развитию диабета, кариеса и нарушению обмена веществ», — цитирует эксперта издание.

Кроме того, диетолог обратил внимание на жирные сыры и сливочное масло. Их избыток в рационе способствует повышению уровня «плохого» холестерина, увеличивая риск сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения. При этом Кабанов подчеркнул, что умеренное потребление этих продуктов вреда не принесёт.

Отдельно эксперт высказался о цельном коровьем молоке. Он напомнил, что у многих взрослых людей с возрастом снижается выработка фермента лактазы, что приводит к вздутию, диарее и болям в животе. Однако, заключил Кабанов, эта проблема носит индивидуальный характер и не является универсальной угрозой для всех.