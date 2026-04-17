Врач объяснил, почему именно весной люди хотят любви

Весна может усиливать либидо и репродуктивную активность через сложную систему биопсихосоциальных факторов: увеличение продолжительности светового дня влияет на гормоны, что в свою очередь усиливает у людей желание вступить в отношения, рассказала «Газете.Ru» клинический психолог, врач-сексолог, ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Ульяна Махова.

«Свет влияет на супрахиазматическое ядро гипоталамуса — «биологические часы», регулирующие циркадные и сезонные ритмы. В итоге снижается выработка мелатонина (гормона сна) и повышается серотонин, что улучшает настроение, энергию и либидо. Исследования на грызунах показывают: даже при неизменном уровне тестостерона низкая освещенность ухудшает сексуальное поведение, а яркая — восстанавливает его, влияя на экспрессию рецепторов эстрогена, андрогенов и дофамина в преоптической области мозга», — заметила доктор.

По словам врача, повышение уровня серотонина и дофамина под воздействием света улучшает настроение и мотивацию к социальным контактам, что может косвенно способствовать поиску отношений.

«Что интересно на весну приходится и пик расставаний. Эти наблюдения на основании анализа данных социальных сетей показывает всплеск сообщений о расставаниях в марте-апреле. Психологи связывают это с несколькими факторами. Первый — «эффект отмены праздников»: пары, сохранявшие отношения ради комфорта в праздничный период, весной пересматривают их ценность. Второй — рост энергии и возможностей: когда мир «расширяется», ограничения в отношениях могут ощущаться острее. Весна не «разрушает» отношения, а скорее выступает катализатором: выявляет то, что уже было проблемным, но маскировалось в период зимней «спячки», — отметила доктор.

С другой стороны, у пар, которые не находятся в кризисе, весна может улучшить отношения, если конструктивно использовать весеннюю энергию.