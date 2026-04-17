Назван неочевидный продукт, который ухудшает здоровье сердца

Кардиолог Аурелио Рохас заявил, что один неочевидный продукт, который многие люди считают безобидным, на самом деле ухудшает здоровье сердца. Его слова передает издание Deia.

Рохас предупредил, что при производстве кетчупа в него добавляют большое количество сахара и кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы. Чрезмерное употребление этого соуса приводит к резким скачкам уровня глюкозы и инсулина в крови, а также развитию в организме хронического воспаления, негативно влияющего на сердце, объяснил доктор.

«Кетчуп — это не пикантная приправа, а сахар с томатами», — подчеркнул специалист.

При этом он отметил, что полностью отказываться от этого продукта не стоит, но важно сократить его потребление до минимума. Соус барбекю, у которого состав еще хуже, Рохас назвал вредным по аналогичным причинам.

Ранее врач общей практики Айгуль Арсланова перечислила привычки, которые медленно убивают сердце. Она предупредила, что сидячий образ жизни повышает риск развития патологий этого органа.