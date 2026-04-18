Диетолог рассказал, как часто можно есть протеиновые батончики

Любая заводская колбаса содержит большое количество различных добавок, усилителей вкуса, и это совсем не полезно для желудочно-кишечного тракта и организма в целом. И все же существует ли безопасная норма колбасы и что это за продукт? Об этом рассказал эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

"Даже если колбаса сделана по нормативам, например 1947 года, это не равно куску мяса, курицы. Условно полезной можно считать домашнюю колбасу, которую сделали без добавок вроде "жидкого дыма", - уточнил врач.

То есть это то, что вы "приготовили сами из натурального мяса и закоптили естественным путем", подчеркнул Антон Поляков.

Если говорить именно о заводском продукте, то тут надо помнить, что колбасные изделия обозначены как пища, способная провоцировать развитие онкологических заболеваний. Безопасной нормы такого продукта не существует, отметил врач.

"Пользы от нее нет никакой, на 80% обычно это пища, содержащая жир", - добавил врач в беседе с aif.ru.

Также эндокринолог объяснил, почему не рекомендуется есть протеиновые батончики. Максимум - один в день.