Профессор назвал доступные продукты для здоровья сердца

Сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из главных причин смертности в мире, и ключевую роль в их профилактике играет питание. Вопреки распространённому мнению, правильный рацион не обязательно должен быть дорогим или сложным. О том, какие доступные продукты помогут сохранить сердце здоровым, в беседе с aif.ru рассказал доктор медицинских наук, профессор Михаил Корякин.

По словам эксперта, для сердечно-сосудистой системы полезны продукты, богатые калием, магнием, клетчаткой и ненасыщенными жирами. Причём большинство из них можно найти в любом магазине по доступной цене.

Среди овощей и фруктов предпочтение стоит отдавать свёкле, моркови, тыкве, капусте, яблокам, бананам и цитрусовым. Полезны для сердца белки: нежирная рыба (хек, минтай, сельдь), куриная грудка, индейка и яйца (не более одного в день). Также следует добавить в рацион овсянку, гречку, чечевицу, горох, фасоль, кефир, нежирный творог, нерафинированное подсолнечное или льняное масло, чеснок.

Профессор Корякин также напомнил о простых привычках для сохранения здоровья сердца: это замена белого хлеба на цельнозерновой, перекусы яблоком или морковью, употребление рыбы 2–3 раза в неделю и отказ от соли в пользу специй.