Трихолог предупредил об опасности повреждения волос плойкой

Волосы, пострадавшие от горячих инструментов, невозможно полностью восстановить – современные процедуры способны только на время улучшить их внешний вид и частично сгладить структурные повреждения. Об этом сообщил эндокринолог-трихолог Владислав Ткачев.

В беседе с Pravda.Ru специалист пояснил, что волосы повреждаются после агрессивных воздействий – например, осветления, стойкого окрашивания, химической завивки и частой термоукладки. По его словам, в таких ситуациях структура волоса нарушается сразу на нескольких уровнях. Из-за этого волосы становятся более чувствительными к внешним факторам и быстрее теряют прочность.

– Волосы становятся более пористыми и проницаемыми для влаги и других веществ. Полноценного восстановления не происходит – возможно лишь временное улучшение состояния, так как волос не способен к регенерации, – отметил врач.

Ткачев также добавил, что иногда повреждение бывает настолько серьезным, что восстанавливающие процедуры уже не дают особого смысла. В таком случае самым разумным вариантом становится срезать испорченную длину и дождаться роста новых волос. Но чаще всего ситуацию все же можно заметно улучшить с помощью грамотного профессионального ухода.