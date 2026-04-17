Какая пища меняет внешность, «поджаривая» изнутри

Ранние морщины, дряблость кожи, сероватый оттенок, снижение тонуса могут быть следствием избытка глюкозы в крови. Феномен получил название "сахарное лицо".

Как объяснила врач-диетолог Елена Желянина, когда уровень сахара резко повышается, запускается процесс гликирования. Это происходит при частом употреблении продуктов с высоким гликемическим индексом.

Специалист объяснила, что гликирование представляет собой реакцию, при которой молекулы сахара связываются с белками, включая коллаген и эластин.

В результате белки становятся жесткими и нефункциональными. Их будто "поджаривают" изнутри - так воздействуют на организм конечные продукты гликирования (КПГ).

Отмечается, что структура коллагена меняется при регулярном употреблении не только сахара, но и выпечки из белой муки, соков, лимонадов. В списке также сиропы и мед.

Кроме того, вызывают признаки "сахарного лица" и раннего старения некоторые доступные продукты, которые есть почти на каждом столе. Это соусы, йогурты, готовые завтраки, колбасы, сосиски, фабричные полуфабрикаты, пишет "Доктор Питер".