Как невинные поцелуи запускают исцеление организма

Поцелуи помогают снижать уровень кортизола, поддерживать иммунитет и улучшать психоэмоциональное состояние благодаря выработке окситоцина и дофамина. При этом наиболее заметный эффект дает не редкая нежность от случая к случаю, а регулярный тактильный контакт.

Психолог, эксперт в области отношений мужчин и женщин Алиса Метелина отметила, что поцелуи запускают в организме сильную реакцию. Она объяснила, что любые прикосновения в целом идут человеку на пользу и важны для ощущения счастья и здоровья. Но у поцелуев есть особое значение: именно в области губ находится особенно большое количество нервных окончаний, поэтому их стимуляция вызывает яркий отклик со стороны организма.

Как уточнила психолог, воздействие на эту зону усиливает выработку окситоцина – гормона, связанного с чувством защищенности и привязанности, а также дофамина, который отвечает за удовольствие и мотивацию. Параллельно снижается уровень кортизола, ассоциированного со стрессом. По данным исследований, тактильный контакт, особенно в чувствительных зонах, способен благоприятно сказываться и на иммунной системе. В итоге организму становится проще противостоять вирусам и бактериям, пишет Pravda.Ru.

Эксперт подчеркнула, что такой гормональный ответ влияет не только на физическое самочувствие, но и на общее внутреннее состояние, уровень эмоционального комфорта и ощущение благополучия. Речь, по ее словам, идет не о мимолетном эффекте, а о более глубоком процессе, который отражается и на самочувствии, и на эмоциональном фоне человека.

– Это состояние можно описать как чувство безопасности, надежной привязанности и внутреннего спокойствия. Очень многие люди сегодня пытаются достичь его разными способами – ходят в спортзал, работают с психологами, обращаются к врачам. Но на самом деле такие реакции могут запускаться гораздо более простыми вещами. В том числе через поцелуи и другие формы близкого тактильного контакта, – сообщила Метелина.

По мнению психолога, поцелуи не должны оставаться редким эпизодом – лучше, если они становятся естественной частью повседневности. Организм регулярно сталкивается со стрессом, поэтому одного поцелуя недостаточно, чтобы эффект сохранялся надолго. Кроме того, важно не сводить поцелуи исключительно к сексуальной близости, а воспринимать их как обычную часть жизни пары.

В завершение психолог отметила, что регулярный тактильный контакт напрямую отражается и на качестве отношений, и на общей удовлетворенности ими. По ее наблюдениям, если таких проявлений близости не хватает, со временем между партнерами нарастает дистанция и ослабевает эмоциональная связь. А вот привычка к тактильной близости, наоборот, помогает сохранять контакт, лучше понимать друг друга и делать отношения более устойчивыми и гармоничными.