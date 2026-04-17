Трихолог назвала самый вредный для здоровья волос продукт

Многие уверены: чтобы волосы росли здоровыми, достаточно принимать витамины. Однако врач-трихолог клиники «Доктор волос» Татьяна Гончарова в разговоре с «Чемпионатом» объяснила, как питание на самом деле влияет на состояние волос.

Эксперт подтверждает, что длительное голодание действительно приводит к алопеции. Но для современного человека эта проблема неактуальна. Куда более распространены избирательные дефициты витаминов и микроэлементов, вызванные однообразным или некачественным питанием. Главные враги в этом случае — избыток жира и сахара, составляющие основу западной диеты.

На практике, по словам трихолога, чаще всего с питанием связаны два дефицита: витамина D (его можно получить из жирной рыбы, яичных желтков и сливочного масла) и железа (содержится в мясе, печени и бобовых). Причём железо усваивается настолько плохо, что, если дефицит уже возник, продукты не помогут — потребуются препараты. Питание в этом случае работает только как профилактика.

Реже, но всё же провоцируют выпадение волос нехватка цинка, селена, биотина, фолиевой кислоты, витамина В12 и белка. В группе риска — поклонники жёстких диет и вегетарианцы, которые не используют биодобавки, а также люди с заболеваниями ЖКТ.

Самый опасный продукт в рационе — это сахар. Простые углеводы вызывают скачок инсулина, повышают уровень андрогенов у женщин и запускают процесс гликации белков. В итоге ухудшается кровоснабжение волосяных фолликулов, возникает истончение и выпадение волос. Также на рост волос негативно влияет алкоголь, который нарушает усвоение витаминов и вызывает обезвоживание.

Кроме того, резкое ограничение калорий (например, при диете для похудения) почти гарантированно приведёт к выпадению волос.

Важно понимать: если алопеция уже развилась, одной компенсацией дефицитов не обойтись. Для стимуляции роста волос применяются физиотерапия (лазерная коррекция, дарсонвализация, электропорация) и светолечение, отмечает Татьяна Гончарова.