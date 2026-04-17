В чем скрытый вред холодной еды

Отсутствие горячей еды в рационе может привести к тяжелым последствиям для пищеварительной системы, рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина. Своим мнением она поделилась с «Лентой.ру».

Биолог сообщила, что отсутствие горячей пищи замедляет перистальтику, что может вызывать запоры. Кроме того, такой рацион нарушает выработку пищеварительных ферментов, то есть пища хуже переваривается, что приводит к раздражению слизистой оболочки желудка и со временем — развитию гастрита, а в более серьезных случаях — к язвенной болезни.

«Отсутствие горячей пищи в рационе может привести к сгущению желчи, что увеличивает риск образования камней в желчном пузыре и развития холецистита — воспаления желчного пузыря. Может негативно сказаться на поджелудочной железе, приводя к панкреатиту. На переваривание холодной пищи, то есть ее согревание, организм тратит значительно больше энергии, что способно нарушить общий обмен веществ и привести к проблемам с усвоением питательных веществ», — поделилась Лялина.

