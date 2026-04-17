В Госдуме рассказали, когда гулять аллергикам

Доктор медицинских наук, глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов дал аллергикам важный совет по прогулкам в период цветения.

«Ограничьте пребывание на улице в утренние часы и в сухую ветреную погоду. Прогулки лучше планировать после дождя или вечером, когда уровень аллергенов снижается», – сказал он РИА Новости.

Леонов отметил, что от аллергии страдает до 30 процентов россиян. Миллионы граждан страдают в период цветения. Он напомнил об антигистаминных препаратах, о применении которых не стоит забывать.

