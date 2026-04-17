Людей с бессонницей призвали обзавестись полезной привычкой

Врач и популяризатор науки Маркос Васкес заявил, что людям с бессонницей необходимо обзавестись одной привычкой, которая поможет существенно улучшить качество сна. Его рекомендацию приводит издание Men's Health.

Васкес призвал при бессоннице регулярно читать книгу перед сном в течение 10 минут. Он заверил, что благодаря такой привычке человеку больше не потребуется принимать мелатонин, магний и другие добавки, чтобы улучшить сон.

«Когда вы читаете, ваша нервная система успокаивается, частота сердечных сокращений снижается, дыхание становится глубже, а мышцы расслабляются. Чтение помогает вашему мозгу переключиться из режима бодрствования в режим отдыха», — пояснил специалист. Причем, согласно исследованиям ученых, можно использовать как бумажную, так и электронную книгу, добавил он.

Ранее сомнолог Александр Казаченко рассказал, как улучшить сон. Людям с бессонницей он посоветовал отказаться от тяжелого и жирного ужина.