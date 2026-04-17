Нутрициолог назвала самый эффективный способ похудеть

Эффективно сбросить вес, не подвергая организм стрессу, поможет грамотно составленный план питания.

Об этом в интервью «Радио 1» заявила врач-нутрициолог Дарья Савельева. По её словам, важно не только выбирать качественные и сбалансированные продукты, но и правильно выстраивать режим приёмов пищи – завтрака, обеда и ужина.

«План – это страховка от вас же – уставшего, голодного и беззащитного перед полкой с чипсами», – пояснила Савельева.

Она также обратила внимание на необходимость отличать лёгкое чувство голода от критического состояния, когда уже проявляется физическая слабость.

«Когда руки уже затряслись – поздно, никакой конструктор не поможет. Регулярность и предсказуемость убирают драму из процесса еды. Вы едите не потому, что «не можете больше терпеть», а потому что пришло время», – резюмировала нутрициолог.

