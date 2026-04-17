Названы две простые привычки помогающие надолго снизить вес

Ученые Барселонского института глобального здравоохранения выяснили, что ранний завтрак и длительный ночной перерыв между приемами пищи могут быть связаны с более низкой массой тела. Работа опубликована в журнале International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity (JBNPA).

В работе проанализировали данные 7074 человек в возрасте от 40 до 65 лет. Наблюдения показали: те, кто ел раньше — и ужинал, и завтракал — а также дольше не принимал пищу ночью, через пять лет имели более низкий индекс массы тела (ИМТ).

«Наши результаты показывают, что увеличение ночного периода без еды может способствовать поддержанию здорового веса, особенно если ужин и завтрак происходят рано», — отметила эпидемиолог Лусиана Понс-Муссо.

Исследователи связывают эффект с циркадными ритмами — внутренними биологическими часами организма. По их мнению, прием пищи в первой половине дня лучше согласуется с этими ритмами, что способствует более эффективному расходованию энергии и контролю аппетита.

Анализ показал, что поздний завтрак и частые перекусы, наоборот, связаны с более высоким ИМТ. При этом наиболее выраженная связь наблюдалась у женщин до менопаузы.

Интересно, что у группы мужчин, практиковавших интервальное голодание с пропуском завтрака, заметного эффекта на массу тела не обнаружили.

«Такая стратегия не оказалась более эффективной, чем просто снижение калорийности рациона», — пояснила эпидемиолог Камиль Лассаль.

Авторы подчеркивают, что исследование выявляет лишь статистические связи, а не доказывает причинно-следственную зависимость. Тем не менее результаты дополняют растущий массив данных о том, что важно не только что мы едим, но и когда.

Ученые предполагают, что влияние может быть связано с регуляцией инсулина и обмена жиров, однако для подтверждения этих механизмов необходимы дополнительные исследования.

«Это направление известно как хрононутрициология — оно изучает не только состав пищи, но и время ее приема», — добавила Анна Паломар-Крос.

В дальнейшем исследователи планируют провести более масштабные и длительные наблюдения, а также клинические испытания, чтобы точнее оценить влияние режима питания на здоровье.