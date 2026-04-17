Врач опроверг популярный миф о пиве

Рост живота у мужчин напрямую не связан с употреблением пива, считает врач-эндокринолог Дина Реброва. Популярный миф об этом напитке она опровергла в беседе с «Газетой.Ru».

По словам врача, то, что принято называть пивным животом, на самом деле является висцеральным, или абдоминальным ожирением, которое обычно формируется из-за образа жизни. Основными причинами появления такого живота доктор назвала отсутствие физической активности и неправильное питание.

«Многие мужчины мало двигаются, поздно ужинают и часто выбирают калорийную пищу», — пояснила Реброва.

Она добавила, что особенно сильно на возникновения абдоминального ожирения влияют вечерние приемы пищи, так как в это время обмен веществ замедляется и лишняя энергия легче откладывается в жир. При этом врач подчеркнула, что сами по себе напитки, включая безалкогольное пиво, не являются ключевой причиной набора веса. При соблюдении умеренности и здорового образа жизни они не приводят к заметному увеличению массы тела.

