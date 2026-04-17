Биохимик развеял пять главных мифов о воде

К сожалению, вера в «заговоренную» воду сегодня продается лучше, чем школьный курс химии, сообщила эксперт-биохимик Мария Кулешова, выделив «топ-5 мифов, которые не просто бесполезны, а потенциально опасны для здоровья и кошелька».

В таких псевдонаучных утверждениях нередко умело смешаны широко известные факты о воде с откровенной ложью, вводящей в заблуждение. Поэтому зачастую подобные теории выглядят убедительно, но в действительности научно доказанных фактов под собой не имеют.

Энергия воды

Японец Масару Эмото утверждал, что от слов стакану воды «Я тебя люблю», вода якобы «обогатилась» целебными свойствами, а другой стакан, удостоенный слов «Ты — плохой» оказался наполненным «мертвой водой».

«Кажется, как такому можно верить? Однако многомиллионные просмотры видео господина Эмото, увы, говорят об обратном, хотя, конечно же, никакого отношения к науке не имеют. Несмотря на то, что эксперименты Масару Эмото разоблачены еще в прошлом веке, мы до сих пор видим в соцсетях советы „наговорить на воду аффирмации“. Если вам от этого спокойнее — говорите, но с точки зрения биохимии там нечему запоминать комплименты», — отметила эксперт.

Память воды

Гипотезы о памяти воды опровергнуты экспериментами.

«Постоянные изменения водородных связей в воде — это спид-дейтинг в мире физики. За одну секунду происходит больше «знакомств», чем в самом популярном приложении для свиданий за год, потому что водородные связи в молекулах воды слабые и меняются триллионы раз в секунду. Кроме того, вода находится постоянно в состоянии самоперемешивания, поэтому догадка о присутствии в ней какого-либо «информационного каркаса» не имеет под собой оснований. По этой же причине не выдерживает критики утверждение, что воду можно как-то особенным образом структурировать. Наука и наш СанПин говорят о том, что условно «правильная вода» — это не просто чистая, но еще и минерализованная вода. Когда вы получаете вместе с водой необходимые микро и макроэлементы. Например, всем известный магний, цинк для сильного иммунитета, кремний и т. д.», — сообщила биохимик.

Серебро чистит воду

Бросил в графин серебряный предмет — и вода стала не только чистой, но и целебной. Многие из нас помнят серебряную ложку, которую мамы и бабушки хранили в кувшине с водой. Пожалуй, это один из самых главных мифов, основанный на исковерканном научном факте.

«Увы, серебром можно убить вампиров, но с водой все намного сложнее. Серебро действительно обладает бактерицидными свойствами. Например, в фильтрах используется уголь с ионами серебра для предотвращения размножения бактерий. Это очень важно, с ионами! Однако никакой серебряный предмет, опущенный в воду, не сможет обеззаразить воду. Более того, серебро быстро окислится в воде, на поверхности образуется прочная оксидная пленка и никакого чудодейственного взаимодействия не случится. Некоторые представители нетрадиционной медицины рекомендуют принимать натощак разведенное в воде жидкое серебро, продавая его за немалые деньги. Часто они опираются на путешествующие по сети утверждения о «Лауреате Нобелевской премии, ученом Роберте Сейнере», который якобы сравнил ионы серебра с получением второго иммунитета. Но эти сообщения даже не передергивание фактов, а банальная утка, потому что такого Нобелевского лауреата просто не существует в природе», — отметила эксперт.

Более того, коллоидное серебро, добавленное в воду, может быть не только мало полезным, но и очень вредным. Предельно допустимая концентрация его в питьевой воде аналогична свинцу — 0,05 мл/литр. Превышение этой дозировки может грозить осложнениями начиная от изменения цвета кожи серо-голубой цвет, как это случилось с американским сенатором Стэном Джоунсом вплоть до отека легких.

Шунгит — волшебный камень-фильтр

Шунгит — универсальное средство для чистой воды. Это волшебный камень-фильтр, который делает воду идеальной и наполняет её особой энергией. К сожалению, это еще один широко распространенный миф, частично основанный на науке.

«Для начала разберемся, что это вообще такое, шунгит? Это — минеральное сырье, состоящее на в основной своей массе из углерода. Месторождений шунгита не так много, он встречается не в чистом виде, а в качестве примеси в горных породах с другими минералами. Шунгит в виде порошка, но не кусочка породы, действительно может сорбировать некоторые загрязнения. Но в своих свойствах он ничем не превосходит угольные смеси в фильтрах, даже наоборот. Более того, в породе с шунгитом помимо волшебного компонента может оказаться, что угодно. Безопасность никто не гарантирует. Есть ли смысл рисковать? Намного лучше — использовать качественные фильтры, которые проходят тестирование, эффективность их доказана наукой прежде всего», — отметила эксперт.

Фильтрованная вода = мертвая вода?

«Живая и мертвая вода была в сказках, в реальном мире все суровее — есть только чистая и грязная. В глобальном смысле, есть два типа бытовой фильтрации — сорбционная и мембранная. Выражаясь простым языком, это трехступенчатые системы или осмос. Фильтрованная вода не вымывает ничего из организма. Трехступенчатые системы убирают из воды небезопасные примеси, например, тяжелые металлы. Они могут уменьшать количество вредных солей, которые негативно отражаются на здоровье или технике. Даже если мы говорим об осмотических системах, которые полностью обессоливают воду и крайне необходимы в некоторых случаях, то сейчас есть современные решения, когда вы можете выбирать: либо вы наливаете обессоленную воду — в увлажнитель, например, либо для питья, для детей, для питомцев выбираете обогащенную минералами. Таким образом у вас и вода на 100% очищена, и она обогащена полезными элементами», — сообщила биохимик.

Конечно, отметила она, всем нам хочется иногда маленькой сказки, маленького чуда, волшебной воды, которая не просто утолит жажду, но добавит каких-то невероятных свойств. Но для этого можно обратиться к науке.