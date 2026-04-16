Генетик назвал неочевидную причину упадка сил весной

Несмотря на долгожданное солнце и плюсовую температуру, многие россияне продолжают чувствовать себя «сонной мухой» — волосы секутся, кожа шелушится, а настроение стремится к нулю. О том, почему одни люди болезненно переносят межсезонье, а другим всё нипочём, в беседе с aif.ru рассказала кандидат биологических наук, председатель научного экспертного совета центра MyGenetics Ирина Колесникова.

© Чемпионат.com

Главная причина традиционной апрельской хандры — дефицит витамина D, который перестаёт вырабатываться в коже из-за недостатка ультрафиолета. Однако, как пояснила эксперт, чувствительность к этому «витамину-гормону» заложена в генах.

«Если рецептора витамина D (ген VDR) недостаточно или он работает хуже из-за генетических вариаций, шанс дефицитного состояния увеличивается, — объясняет Колесникова. — В России у 12% жителей имеется генотип, значительно снижающий чувствительность к витамину D».

На этом сюрпризы ДНК не заканчиваются. Например, популярная морковь как источник витамина А может быть бесполезна для пятой части населения страны. Из-за варианта гена BCMO1 эффективность превращения каротина в ретинол снижается на 69%, что ведёт к проблемам с кожей и зрением.

В зоне риска также любители цитрусовых: у 4% россиян (вариант SLC23A1) и 9% (SLC23A2) нарушена транспортировка витамина С, поэтому потребность в нём выше. Самые тревожные данные касаются витаминов группы В. Из-за мутации гена MTHFR почти 70% фолиевой кислоты не усваивается организмом — такая особенность выявлена у 9% населения страны. А 38% россиян имеют умеренную активность фермента FUT2, что грозит дефицитом B12 даже при употреблении мяса и молочных продуктов.

«B12-дефицитная анемия может проявляться по-разному, поражая нервную систему вплоть до развития деменции и психозов», — предупреждает генетик.

С приходом свежих овощей и фруктов сезонная хандра отступит. Чтобы облегчить состояние уже сейчас, специалисты советуют не налегать на одни лишь лимоны и морковь, а включить в рацион печень, рыбу, шиповник, болгарский перец и чёрную смородину, а также учитывать свои индивидуальные генетические особенности.