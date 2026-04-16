Врач подсказал, после какой еды не стоит чистить зубы

Стоматолог Андрес Рамирес призвал не чистить зубы сразу же после употребления одного типа еды. Его слова передает издание Deia.

© Lenta.ru

Рамирес заявил, что нельзя сразу же чистить зубы после употребления сладостей. Дело в том, что сахар в полости рта мгновенно превращается в кислоту.

«Если вы почистите зубы и потрете их кислотой, то это может привести к деминерализации эмали», — предупредил доктор.

В связи с этим он призвал подождать хотя бы полчаса и только потом заняться гигиеной полости рта. Кроме того, врач посоветовал употреблять все сладости сразу, а не короткими порциями каждые 15 минут. Так можно сократить время негативного воздействия кислоты на зубы и, следовательно, защитить их, пояснил Рамирес.

Ранее стоматолог Нодира Сарсадских предупредила об опасности щелчков в челюсти. Врач рассказала, что из-за них со временем у человека может перестать нормально открываться рот.