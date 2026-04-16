Стоматолог объяснил, чем опасны «беспроблемные» зубы мудрости

Многие ошибочно полагают, если зуб мудрости не вызывает боли, то и опасности он не представляет. Однако стоматологи предупреждают: «восьмёрка» может вести себя как тайный агент, годами разрушая соседние зубы и ткани. Чем на самом деле опасны ретинированные и даже идеально выросшие третьи моляры, объяснил врач стоматолог-хирург клиники «Все свои» Амир Андарбекович Альтемиров в беседе с «Чемпионатом».

По словам эксперта, проблема кроется в эволюции. Природа задумывала третьи моляры в то время, когда челюсти человека были значительно больше. Сейчас челюсть уменьшилась, места для «восьмёрок» нет, но они по-прежнему стремятся прорезаться, являясь рудиментом.

Даже если зуб мудрости вырос идеально ровно, он находится в неудобной для гигиены позиции. Это делает его одним из первых кандидатов на развитие кариеса. Без регулярной профессиональной чистки процесс прогрессирует до пульпита и периодонтита, что в итоге может привести к удалению.

Куда более серьёзные проблемы возникают при неправильном положении зуба. Из-за дефицита места «восьмёрки» часто растут вбок, остаются под десной или повреждают корни соседних «семёрок», повышая риск их потери. Кроме того, специалист выделил следующие риски:

перикоронит: воспаление десневого «капюшона» над зубом, вызывающее боль, кровоточивость и неприятный запах;

травма слизистой: хроническое повреждение щеки, которое повышает риск развития злокачественной опухоли;

неврологические боли: при росте ретинированного зуба могут затрагиваться нервы, провоцируя боли в горле, ухе или головные боли.

Что же делать человеку, у которого есть зубы мудрости, но они пока не беспокоят? Ответ оказался прост: достаточно раз в полгода посещать стоматолога для профилактического осмотра. Врач сможет вовремя заметить начинающиеся разрушения и принять меры, избежав сложного, дорогого и травматичного лечения в будущем.