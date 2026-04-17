Эксперт объяснил, почему голос «садится» после крика

16 апреля отмечался Всемирный день голоса. О том, как формируется звук, почему мы слышим себя иначе, чем окружающие, и как сохранить здоровье связок, рассказал ученый Пермского Политеха. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

© Газета.Ru

Звук рождается в гортани — здесь находятся голосовые складки, которые часто называют связками.

«Это сложные многослойные структуры: мышца, соединительная ткань и слизистая оболочка. Под действием потока воздуха они вибрируют и создают звук», — объяснил кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Валерий Литвинов.

Когда человек хочет что-то сказать, в работу включаются сразу несколько отделов мозга, включая моторную кору и центр Брока. Они формируют команды, которые поступают к мышцам гортани, диафрагме и органам артикуляции. После вдоха воздух из легких создает давление под сомкнутыми складками, и они начинают быстро открываться и закрываться — сотни раз в секунду.

Однако «сырой» звук из гортани слабый. Его усиливают резонаторы — полости в голове, грудной клетке и брюшной области. Именно они придают голосу громкость и индивидуальный тембр.

При пении механизм меняется: складки сильнее натягиваются и вибрируют быстрее, позволяя достигать высоких нот. При шепоте же они не колеблются вовсе — звук возникает за счет трения воздуха.

Отдельный вопрос — почему собственный голос кажется нам чужим в записи. Дело в том, что мы слышим его двумя способами: через воздух и через кости черепа. Последний путь усиливает низкие частоты, поэтому наш голос кажется более глубоким. На записи остается только «внешняя» часть — более высокая и тонкая.

Высота голоса зависит от длины и толщины складок, громкость — от силы воздушного потока, а тембр формируется за счет обертонов и особенностей резонаторов. При этом голос можно развивать тренировками.

После крика или длительной речи голос часто «садится». Это связано с микротравмами: складки перегружаются, отекают и хуже смыкаются. В результате появляется осиплость или даже временная потеря голоса.

Для восстановления важно дать связкам отдых, пить теплую жидкость и избегать шепота — он, как ни парадоксально, нагружает голосовой аппарат сильнее обычной речи.

Чтобы сохранить здоровье голоса, специалисты советуют поддерживать увлажненность организма, избегать курения, пересушенного воздуха и чрезмерной нагрузки. Перед длительной речью полезна легкая «разминка» — например, тихое напевание.

Если осиплость не проходит более двух-трех недель или сопровождается болью и затруднением дыхания, необходимо обратиться к врачу.