Диетолог назвал возможные риски монопитания

Врач-диетолог Наталья Мизинова указала на серьезные риски, связанные с монотонным рационом. По её словам, питание без разнообразия способно спровоцировать расстройства пищевого поведения и создать предпосылки для дефицита жизненно важных микронутриентов, сообщает NEWS.ru.

Специалист объяснила, почему так важен разнообразный рацион: повторяющееся меню подразумевает регулярное употребление схожих продуктов, а значит, организм получает ограниченный набор полезных веществ и не восполняет потребность в других элементах. Мизинова привела наглядный пример: длительное отсутствие в меню продуктов с высоким содержанием витамина C потенциально чревато проблемами со здоровьем — вплоть до симптомов, напоминающих цингу. Хотя такой сценарий встречается редко, более реалистичным последствием может стать, например, кровоточивость десен.

Диетолог также акцентировала внимание на психологических последствиях однообразного питания: скудный и повторяющийся рацион нередко провоцирует пищевые срывы и способствует развитию нарушений пищевого поведения.

Особое внимание Мизинова уделила влиянию монопитания на микробиоту кишечника. Она пояснила, что микрофлора нуждается в разных типах растительных волокон — как растворимых, так и нерастворимых. В их число входят пектин, инулин, лигнаны и бета глюканы: каждый из этих компонентов питает определенные группы бактерий. При несбалансированном поступлении клетчатки нарушается микробный баланс, что может привести к обеднению микробиоты кишечника.

