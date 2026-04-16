Трихолог рассказал о сроках восстановления после сезонного выпадения волос

Многие люди замечают, что с наступлением холодов волосы начинают выпадать активнее. Одни считают это закономерностью, другие — простым совпадением. Врач-трихолог, специалист клиники «Доктор волос» Лия Песшу в беседе с «Чемпионатом» объяснила научную подоплёку сезонной потери волос.

В норме волосы проходят фазу активного роста (анаген, три-шесть лет), переходную фазу (катаген, две-три недели), фазу покоя (телоген, три-четыре месяца) и затем выпадают, уступая место новым. В каждый момент времени в фазе покоя находится 10-15% волос — это естественный процесс. Однако проблема возникает, когда анаген прерывается досрочно, а волосы массово переходят в телоген. Это состояние называется телогеновым выпадением — самой частой формой алопеции.

По словам трихолога, именно сезонность объединяет сразу несколько провоцирующих факторов. В осенне-весенний период происходит резкая смена температур, растёт заболеваемость гриппом и ОРВИ (а приём некоторых лекарств влияет на рост волос), также увеличивается уровень стресса, депрессии и апатии. Кроме того, сокращение солнечных дней ведёт к дефициту витамина D.

«В холодное время года на волосы человека воздействует комплекс факторов. Они накладываются друг на друга, в результате развивается алопеция», — объяснила врач.

Лечение этого состояния — процесс длительный и требует индивидуального подхода. Обычно нужно от двух до четырёх месяцев, а в сложных случаях — больше. В современной практике применяются физиотерапия, дарсонвализация, лазерная терапия, светолечение и электропорация.

Лия Григорьевна подчеркнула, что сезонность — не миф, осенью и зимой пациентов в трихологических клиниках действительно становится больше. Главный совет специалиста — не ждать, пока волосы начнут отрастать заново, а обращаться к врачу как можно раньше, заметив выпадение.