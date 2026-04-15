Терапевт предупредил о напитке, который приводит к ожирению и раку

Врач-терапевт Максим Лавров предупредил, что бутилированный чай способствует набору веса, что повышает вероятность развития онкологических заболеваний.

В беседе с РИАМО эксперт разъяснил, что пакетированный напиток сам по себе не несёт канцерогенной угрозы благодаря антиоксидантам в чайном листе. Проблема заключается в промышленной продукции: она лишена ценных компонентов, но перенасыщена сахаром.

«Регулярное употребление жидкого сахара неизбежно ведёт к скрытому воспалению, инсулинорезистентности и ожирению», — отметил Лавров.

Специалист напомнил, что ожирение научно признано фактором риска развития как минимум 13 видов онкологических заболеваний.

