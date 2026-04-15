Почему весной тянет на сладкое и как обмануть свой аппетит

Весна — время пробуждения, и не только природы. Дни становятся длиннее, появляется больше солнца, но аппетит после зимы не уменьшается, а иногда даже растет. В этот период многие замечают усиление тяги к сладкому, и если зимой удавалось держать себя в руках, весной это дается сложнее.

Это не вопрос силы воли, а базовые физиологические процессы. Нутрициолог, эксперт по активному долголетию Елена Желянина помогла разобраться, почему так происходит и как справиться с сезонной тягой к сладкому.

Почему весной усиливается тяга к сладкому

Гормональный фон напрямую связан с биоритмами. Зимой из-за дефицита солнечного света снижается выработка серотонина — гормона хорошего настроения. Весной с увеличением светового дня его уровень постепенно восстанавливается, но организм по привычке продолжает искать быстрые источники удовольствия, и сладкое становится самым доступным вариантом.

«Зимой рацион чаще более калорийный и однообразный. Весной на этом фоне может проявляться дефицит витаминов и минералов, что провоцирует желание съесть что-то сладкое как быстрый источник энергии. Не стоит исключать и психологический фактор. Весна ассоциируется с обновлением, активностью и переменами, а сладкое для многих остается способом поощрения или снятия стресса. Атмосфера кофеен с открытыми террасами также способствует этому: приятно посидеть на солнце и дополнить момент чем-то вкусным», — подчеркивает нутрициолог.

Как питание влияет на аппетит

Одна из неочевидных причин тяги к сладкому — хаотичное питание или намеренные пропуски приемов пищи. При длительных перерывах уровень сахара в крови снижается, и организм начинает требовать быстрые углеводы. В результате возникают срывы и усиливается тяга к сладкому.

Елена:

«Важен и состав рациона. Недостаток белка и сложных углеводов приводит к тому, что насыщение наступает быстро, но длится недолго. Организм стремится восполнить дефицит, и самый простой способ — получить энергию из сладкого. Белок играет ключевую роль, поскольку из него строятся клетки, гормоны, и он важен для качественной работы иммунной системы. Если его не хватает, чувство голода возвращается быстрее».

Также часто игнорируется базовая потребность в воде. Обезвоживание может маскироваться под чувство голода, из-за чего появляется желание съесть что-то сладкое, хотя на самом деле организму нужна жидкость.

Как обмануть аппетит и снизить тягу к сладкому

Первый шаг — наладить режим питания, потому что это база, без которой невозможно убрать тягу к простым углеводам. Регулярные и сбалансированные приемы пищи помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови и предотвращают резкие приступы голода. В каждом приеме пищи должны быть белок, клетчатка и полезные жиры.

Наш эксперт советует добавить полезные перекусы с высоким содержанием белка, например — орехи, йогурт, творог. Можно приготовить простой десерт — натуральный йогурт без добавок с семенами чиа, дробленым орехом и ягодами. Такой перекус снижает тягу к сладкому, и к тому же его легко взять с собой.

«Не стоит отказываться от сладкого полностью, важен именно баланс. Если вы сладкоежка, обязательно оставьте десерты в рационе, но употребляйте их после основного приема пищи. Предпочтение стоит отдавать фруктам, ягодам с низким гликемическим индексом или темному шоколаду с качественным составом. А вот с сухофруктами надо быть осторожнее, поскольку, несмотря на то, что они считаются полезным продуктом, они содержат много фруктозы», — рассказывает эксперт.

Занимайтесь спортом, ведь даже простые прогулки способствуют выработке эндорфинов и снижают потребность в сладком как источнике удовольствия.

Обязательно ложитесь спать вовремя — в идеале в тот же день, не откладывая за полночь, и обеспечивайте себе не менее 7 часов сна, а лучше 8-9. Сон напрямую влияет на гормоны голода, и его недостаток усиливает тягу к быстрым углеводам.