Названы имеющиеся в каждом холодильнике союзники крепкого сна

Диетолог Марсела Гарсез заявила, что у каждого человека в холодильнике имеются продукты, которые улучшают качество ночного отдыха. Двух союзников крепкого сна она назвала в разговоре с изданием Terra.

По словам Гарсез, наладить сон можно, если в течение дня есть много овощей и фруктов. Содержащиеся в них углеводы помогают головному мозгу лучше усваивать аминокислоту триптофан, которая принимает участие в синтезе мелатонина, пояснила доктор.

Также она посоветовала избегать обильного приема пищи перед сном, иначе у человека возникнет дискомфорт в желудочно-кишечном тракте, который снизит качество ночного отдыха. Кроме того, важно употреблять воду в умеренных количествах, поскольку как обезвоживание организма, так и обильное питье ухудшают сон, подчеркнула врач.

