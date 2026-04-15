Профессор рассказал, в чем польза молитвы для организма

Телодвижения, дыхательные паузы и концентрация внимания, характерные для молитвенных практик, могут оказывать заметное влияние на физическое состояние организма. Об этом заявил профессор Эркан Топуз, старший специалист отделения онкологии больницы Медистейт Кавачик (Турция). Эксперта цитирует издание Haber7.

По его словам, ритуальные практики включают элементы, которые современная медицина обычно рекомендует отдельно: регулярную физическую активность, растяжку, контроль дыхания и снижение уровня стресса. Выполнение этих действий несколько раз в день способствует улучшению кровообращения и поддержанию подвижности суставов.

Особое внимание специалист уделил положениям тела, при которых голова оказывается ниже уровня сердца. В таких позициях может усиливаться приток крови к мозгу, активируя участки нервной системы, связанные с расслаблением. В результате снижается уровень стресса, нормализуется сердечный ритм и уменьшается выработка кортизола.

«Кроме того, регулярные умеренные движения пять-шесть раз в день помогают стимулировать лимфатическую систему, которая участвует в выведении продуктов обмена», — пояснил медик.

Топуз также отметил влияние повторяющихся действий и концентрации внимания на нервную систему. Подобные практики могут поддерживать нейропластичность, улучшать качество сна и снижать уровень тревожности.