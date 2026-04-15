Как распознать ослабление мышц тазового дна и что с этим делать

Тема, о которой редко говорят вслух, но сталкиваются очень многие. После родов, с возрастом, при нагрузках — мышцы тазового дна могут терять тонус, и это начинает ощущаться в повседневной жизни. Важно не игнорировать первые сигналы и понимать, как исправлять ситуацию.

От таких неприятностей не застрахована ни одна женщина — ни те, что часами качают пресс в спортзале, ни те, кто пока не познал счастья материнства. Гинеколог Людмила Баранова рассказала, на какие признаки обязательно обращать внимание и что конкретно делать.

Ощущение тяжести и давления внизу живота

Первый и самый частый сигнал — чувство, будто тянет внизу живота.

«Не резкая боль, а именно давление, особенно к вечеру или после долгого дня на ногах. Иногда возникает ощущение инородного тела или распирания. Это связано с тем, что мышцы уже не держат органы так, как должны. И чем раньше на это обратить внимание, тем проще все вернуть в норму без серьезных вмешательств», — утверждает эксперт.

Изменения при мочеиспускании

Могут появляться неожиданные подтекания при кашле, смехе, прыжках или быстрой ходьбе. Или наоборот — ощущение, что мочевой пузырь опорожняется не полностью. Это один из самых показательных признаков, потому что мышцы тазового дна напрямую участвуют в контроле мочеиспускания. И если этот контроль начинает ускользать, значит, тонус уже снижен.

Дискомфорт во время близости

Снижение чувствительности, иногда легкая болезненность — все это тоже может быть связано с ослаблением мышц.

«Многие списывают это на усталость или гормоны (это тоже важные факторы, которые нельзя сбрасывать со счетов), но на самом деле причина часто именно механическая — мышцы перестают работать должным образом», — подчеркивает врач.

Внешние изменения

В более выраженных случаях может появляться заметное выпячивание во влагалищной области — как будто внутри что-то сместилось вниз. Иногда это чувствуется при ходьбе или гигиенических процедурах, как инородное тело. Это уже признак того, что поддержка органов ослабла сильнее, и здесь лучше не тянуть, а показаться врачу, чтобы понять степень опущения и не запустить ситуацию. Потому что на этом этапе речь может идти не только о мышцах, но и о положении органов.

Что делать — и чего не делать

Первое — не паниковать. В большинстве случаев ситуацию можно улучшить без операций. База — это упражнения для тазового дна (в том числе классические упражнения Кегеля, некоторые асаны йоги), регулярность здесь важнее интенсивности. Дополнительно помогают дыхательные практики, работа с мышцами кора, вообще умеренная физическая нагрузка. Важно избегать чрезмерного давления на пресс и тяжелых нагрузок, если проблема уже есть. И, конечно, необходима консультация гинеколога или специалиста по тазовому дну — чтобы понимать, насколько все серьезно, и не действовать вслепую.