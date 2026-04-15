Нутрициолог рассказал, как правильно включать мороженое в рацион

Нутрициолог Мария Румянцева выразила мнение, что мороженое — это прежде всего десерт и еда для радости, а не источник здоровья.

«Мороженое не имеет волшебной дозы, при которой оно становится полезным. Его можно спокойно включать в рацион, если в целом питание сбалансировано», — подчеркнула она в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

По словам Румянцевой, оптимальная порция лакомства составляет 70—100 граммов, и употреблять его стоит время от времени, а не каждый день.

Эксперт посоветовала выбирать варианты с простым составом — молоко или сливки, сахар, без длинного списка добавок, сиропов и шоколадных начинок.

В свою очередь, врач-терапевт, нутрициолог Надежда Чернышова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о влиянии бананов на настроение и сон. По её словам, в этих фруктах содержится триптофан — незаменимая аминокислота, которая преобразуется в серотонин и мелатонин.

«Помимо триптофана, в бананах много калия, необходимого для нормальной работы сердца. Также в них содержится 11% суточной нормы аскорбиновой кислоты, которая укрепляет иммунитет», — отметила Чернышова.

При этом врач предупредила, что банан — калорийный продукт с высоким содержанием углеводов и природных сахаров.

Ранее врач-эндокринолог Виктория Садовская рассказала, что смузи и сухофрукты не подходят для полезного перекуса.