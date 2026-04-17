Кардиолог назвала продукты для сердца, которыми стоит заменить модные диеты

Сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной смертности во всем мире. Правильно сформированный рацион способен снижать уровень холестерина, уменьшать воспаление в сосудистой стенке и стабилизировать артериальное давление.

«Рацион не требует крайностей. Диеты не работают вдолгую, важнее развить культуру пищевого поведения и внедрить в нее: рыбу как источник полезных жиров, овощи и зелень как базу рациона, орехи в умеренном количестве, цельнозерновые продукты, растительные масла, минимизировать или отказаться от способа приготовления в виде жарки на любом масле, заменить на аэрогриль, запекание и прочее», - сообщила «Свободной Прессе» врач-кардиолог, терапевт Ольга Котолупова.

Красное мясо стоит употреблять не более 2-3 раз в неделю, добавила врач.

«Не нужно также забывать про соблюдение адекватного водного режима. При отсутствии противопоказаний к минимизации водной нагрузки, рассчитать идеальный суточный объем жидкости для себя, вы можете через формулу: ваш вес умножить на 30 мл», - отметила кардиолог.

