Почему донорство крови полезно для самого донора

Регулярная сдача крови снижает риск тромбозов и инфарктов, обновляя клеточный состав и улучшая работу сосудов.

Кузбасские врачи отметили, что процедура донации приносит пользу не только реципиентам, но и здоровью самого донора. Об этом сообщает пресс-служба КОДКБ им. Атаманова.

Регулярная сдача крови помогает естественным образом снизить вязкость крови, что уменьшает вероятность образования тромбов и развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, донорство способствует поддержанию нормального уровня железа в организме. Его избыток может вызывать окислительный стресс, вредящий сосудистым стенкам. Обновление крови также стимулирует кровообращение и служит профилактикой атеросклероза.

При отсутствии противопоказаний врачи рекомендуют рассматривать донорство как доступный способ укрепить собственное сердце, помогая при этом другим.